Andrea Dallavalle supera Fabrizio Donato! Scalata nella classifica italiana all-time, il record di Andy Diaz…

Andrea Dallavalle ha conquistato la medaglia d’argento nel salto triplo ai Mondiali 2025 di atletica, grazie allo spettacolare balzo da 17.64 metri firmato all’ultimo tentativo. Il volo planare sulla pedana di Tokyo gli aveva permesso di issarsi al comando della gara, ma poi ha dovuto purtroppo subire il sorpasso dello scatenato portoghese Pedro Pichardo, capace di inventarsi una stoccata da 17.91 metri (miglior prestazione mondiale stagionale).

Il 25enne piacentino ha migliorato di 28 centimetri il proprio personale (17.36 durante l’ultimo inverno in sala, ad Ancona) e ha scalato le liste italiane di sempre nel salto triplo. Considerando sia indoor che aperto, Andrea Dallavalle è il quarto interprete della specialità alle nostre latitudini, con il sesto riscontro complessivo. Il record italiano è detenuto da Andy Diaz con i 17.80 metri che lo scorso 21 marzo gli valsero la medaglia d’oro ai Mondiali indoor, poi ci sono Fabrizio Donato (17.73 nel 2011 a Parigi) e Daniele Greco (17.70 nel 2013).

Limitandoci alle prove all’aperto, però, Andrea Dallavalle è diventato il secondo all-time: con il 17.64 odierno ha scavalcato Fabrizio Donato di quattro centimetri (17.60 il 7 giugno 2000 a Milano, allora record italiano) e ha eguagliato la seconda prestazione italiana, ovvero il 17.64 con cui Andy Diaz conquistò il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Davanti a tutti c’è sempre Diaz con il 17.75 saltato il 2 giugno 2023 a Firenze in occasione del Golden Gala. Il piacentino ha superato anche Daniele Greco (17.47 nel 2012) e Paolo Camossi (17.45 nel 2000).

LISTE ITALIANE ALL-TIME SALTO TRIPLO (OUTDOOR+INDOOR)

1. Andy Diaz, 17.80 metri (21 marzo 2025 a Nanchino, indoor)

2. Andy Diaz, 17.75 metri (2 giugno 2023 a Firenze)

3. Fabrizio Donato, 17.73 metri (6 marzo 2011 a Parigi, indoor)

4. Andy Diaz, 17.71 metri (8 marzo 2025 ad Apeldoorn, indoor)

5. Daniele Greco, 17.70 metri (2 marzo 2013 a Göteborg, indoor)

6. Andy Diaz, 17.64 metri (9 agosto 2024 a Parigi)

6. Andrea Dallavalle, 17.64 metri (19 settembre 2025 a Tokyo)

8. Fabrizio Donato, 17.60 metri (7 giugno 2000 a Milano)

9. Fabrizio Donato, 17.59 metri (7 marzo 2009 a Torino, indoor)

10. Andy Diaz, 17.56 metri (28 agosto 2025 a Zurigo)

LISTE ITALIANE ALL-TIME SALTO TRIPLO (SOLO OUTDOOR)

1. Andy Diaz, 17.75 metri (2 giugno 2023 a Firenze)

2. Andy Diaz, 17.64 metri (9 agosto 2024 a Parigi)

2. Andrea Dallavalle, 17.64 metri (19 settembre 2025 a Tokyo)

4. Fabrizio Donato, 17.60 metri (7 giugno 2000 a Milano)

5. Andy Diaz, 17.56 metri (28 agosto 2025 a Zurigo)

6. Fabrizio Donato, 17.52 metri (12 luglio 2012 a Bressanone)

7. Fabrizio Donato, 17.48 metri (12 agosto 2009 a Londra)

8. Daniele Greco, 17.47 metri (9 giugno 2012 a Potenza)

9. Paolo Camossi, 17.45 metri (7 giugno 2000 a Milano)

10. Andy Diaz, 17.43 metri (2 settembre 2023 a Xiamen)