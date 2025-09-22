A che ora Musetti-Shevchenko oggi, ATP Chengdu 2025: orario semifinale, tv, streaming

Nella semifinale della parte alta del tabellone di singolare maschile dei Chengdu Open 2025 di tennis l’azzurro Lorenzo Musetti, testa di serie numero 1, affronterà il kazako Alexander Shevchenko sul Center Court oggi, lunedì 22 settembre, nel terzo match a partire dalle ore 9.00 italiane, ma che inizierà comunque non prima delle ore 13.00 italiane.

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-SHEVCHENKO (3° MATCH DALLE 9.00 NON PRIMA DELLE 13.00)

Il match tra l’azzurro ed il kazako sarà preceduto dalla semifinale di doppio tra Johnson/Krajicek e Kirkov/Stevens, che inizierà alle 9.00, e dalla semifinale di singolare tra lo statunitense Brandon Nakashima ed il cileno Alejandro Tabilo, che si giocherà non prima delle 11.00.

La sfida tra l’azzurro Lorenzo Musetti ed il kazako Alexander Shevchenko sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO MUSETTI-SHEVCHENKO

Lunedì 22 settembre – Center Court

Dalle ore 9.00 italiane – Semifinale doppio

Johnson/Krajicek (4) – Kirkov/Stevens

Non prima delle ore 11.00 italiane – Semifinale singolare

Brandon Nakashima (Stati Uniti, 4) – Alejandro Tabilo (Cile, Q)

Non prima delle ore 13.00 italiane – Semifinale singolare

Lorenzo Musetti (Italia, 1) – Alexander Shevchenko (Kazakistan) – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA MUSETTI-SHEVCHENKO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.