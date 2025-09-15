A che ora Mattia Furlani oggi in tv, Mondiali atletica 2025: orario qualificazioni, misura richiesta, streaming

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista del debutto di Mattia Furlani ai Campionati Mondiali 2025 di atletica. Il fenomeno azzurro comincerà oggi la sua avventura sulla pedana dello stadio Nazionale di Tokyo alle ore 12.40 italiane (le 19.40 locali) con le qualificazioni del salto in lungo, in cui avrà come obiettivo quello di centrare il pass per la finale.

Il bronzo olimpico e campione mondiale indoor in carica va considerato uno dei principali favoriti della vigilia, non solo per il podio ma anche per il successo, però lo scoglio della qualificazione nasconde spesso delle insidie (ne sa qualcosa Larissa Iapichino…) soprattutto a questi livelli. Per approdare direttamente in finale la misura richiesta è 8.15, ma sarà comunque sufficiente restare tra i migliori 12 per centrare l’obiettivo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming delle qualificazioni del salto in lungo maschile con Mattia Furlani ai Mondiali di Tokyo. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport (fino alle 13.30) e Rai 2 (dalle 13.30 in poi); in diretta streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

A CHE ORA MATTIA FURLANI AI MONDIALI DI ATLETICA

Lunedì 15 settembre

12.40 Qualificazioni salto in lungo maschile, con Mattia Furlani – Diretta tv su Rai Sport (poi dalle 13.30 su Rai 2)

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport (fino alle 13.30) e Rai 2 (dalle 13.30 in poi), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.