World Games
Wushu, assegnati i titoli dei World Games: due ori per la Cina, tanti podi per il Vietnam
Nella giornata odierna sono andate in scena le finali del programma del wushu, per quanto riguarda i World Games 2025, in corso di svolgimento a Chengdu (Cina).
FINALI PER L’ORO
Nei 52kg femminili la medaglia d’oro va alla cinese Mengyue Chen che supera l’indiana Namrata Batra.
Nei 60kg femminili successo per l’iraniana Seyedah Yasaman Bagherzadehvaskas contro la vietnamita Thi Thu Thuy Nguyen.
Nei 56kg maschili successo per il cinese Sishuo Tang contro il vietnamita Huy Hoang Do.
Nei 70kg maschili medaglia d’oro per il sud-coreano Gicheol Song contro il rappresentante di Hong Kong Yat Lam Cheung.
Negli 85kg maschili l’egiziano Alhussein Wahdan ferma l’iraniano Mohammadreza Rigi e conquista la medaglia d’oro.
FINALI PER IL BRONZO
Nella finale per il bronzo dei 52kg femminili successo per la vietnamita Thi Phuong Nga Ngo che ha avuto la meglio sulla filippina Krizan Faith Collado.
Nella finale per il bronzo dei 60kg femminili vince l’iraniana Soheila Mansourian Semiromi contro la rappresentante di Hong Kong Tsz Ching Chan.
Nella finale per il bronzo dei 70kg femminili si mette la medaglia al collo l’egiziana Menaalka Aly contro la rappresentante di Bermuda Krista Dyer.
Nella finale per il bronzo 56kg maschili successo per il filippino Carlos Baylon Jr che piega il kazako Islam Karimov.
Nella finale per il bronzo dei 70kg maschili ha la meglio il rappresentante di Taipei, Huan Yi Zhang contro l’azero Ruslan Piraliyev.
Nella finale per il bronzo degli 85kg maschili trionfa lo spagnolo Andre Fandino contro l’ucraino Volodymyr Shevchenko.