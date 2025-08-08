Wushu: Stelluti 6° nel Nanquan-Nangun ai World Games. Prime vittorie iraniane e cinesi

Si è conclusa la prima giornata del wushu ai World Games 2025, che ha visto assegnare due medaglie, quelle relative al Nanquan-Nangun in campo maschile e quella del Taijiquan-Taijijian in campo femminile. Presente anche un italiano nella prima fattispecie, Dario Stelluti.

Per lui, nel complesso, arriva la sesta posizione con un totale di 9.426 nel Nanquan e di 9.660, per un totale di 19.086 19.086. La competizione è appannaggio dell’iraniano Shahin Banitalebi, che fa 9.710 nel Nanquan, ma s’impone in virtù del miglior punteggio, 9.756, nel Nangun: il totale è di 19.466.

Al secondo posto Mohammad Adi Salihin bin Roslan, del Brunei, noto solo come Mohammad Adi Salihin, che fa 9.716 e 9.740 nelle due citate fattispecie totalizzando 19.456. Terzo il taiwanese (nome sportivo di Cina Taipei) Chang Min Liu, il migliore nel Nanquan con 9.740, ma che fa 9.690 nel Nangun e termina a 19.430.

Per quanto riguarda il Taijiquan-Taijijian femminile, l’oro è della cinese Zhuoling Lu, che totalizza nel complesso un 19.522 dato dall’accoppiata 9.796-9.726: il miglior punteggio assoluto nel Taijiquan le consente di prevalere. Secondo posto per Zeanne Law, di Singapore, con 19.430 (9.740-9.690) e terzo per la malese Sy Xuan Sydney Chin con 19.410 (9.680-9.730).

Nella notte anche la parte Nanquan della competizione femminile Nanquan-Nandao, con Lara Cossa al momento sesta con 9.620: comanda la malese Cheong Min Tan con 9.733. Domani le restanti quattro finali: di notte quella citata e il Taijiquan-Taijijian maschile, di mattina (sempre orari italiani) le due legate al Changquan.