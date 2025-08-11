Wushu, definite le finali per la medaglia d’oro dei World Games

Nella giornata odierna sono andate in scena tutte le semifinali del programma del wushu per quanto riguarda i World Games 2025 che sono in corso di svolgimento a Chengdu (Cina). Le finali per la medaglia d’oro andranno tutte in scena nella giornata di domani.

Nei 52kg femminili avanza alla finale la cinese Mengyue Chen che supera 2-0 la vietnamita Phoung Nga Thi. Sfiderà l’indiana Namrata Batra che ha avuto la meglio sulla filippina Krizan Faith Collado.

Nei 60kg femminili passano alla finale per la medaglia d’oro la vietnamita Thi Thu Thuy Nguyen che ha la meglio sulla rappresentante di Hong Kong, Tzs Ching. Dall’altra parte troverà la cinese Zhiqin Li che ha vinto contro la iraniana Soheila Mansourian Semiromi.

Nei 70kg femminili la finale sarà tra la iraniana Seyedah Yasaman Bagherzadehvaskas (che ha eliminato la rappresentante di Bermuda, Krista Dyer) e la cinese Hallan Zhu, che ha avuto la meglio sull’egiziana Menaalia Aly.

Nei 56kg maschili passa il cinese Sishuo Tang che ha vinto contro il filippino Carlos Baylon Jr (per differenza punti) e si troverà di fronte il vietnamita Hoang Huy Do che ha piegato il kazako Islam Karimov.

Nei 70kg maschili passano alla finale il sud-coreano Gicheol Song che ha superato l’azero Ruslan Piraliyev e il rappresentante di Hong Kong, Yat Lam Cheung (che ha eliminato il rappresentante di Taipei, Huan Yi Zhang).

Infine, negli 85kg maschili, l’egiziano Alhussein Wahdan (che ha eliminato l’ucraino Volodymyr Shevchenko) sfiderà l’iraniano Mohammadreza Rigi che ha superato lo spagnolo Andrea Fandino.