WTA Montreal 2025, Clara Tauson e Naomi Osaka si sfideranno nella semifinale della parte bassa

Clara Tauson e Naomi Osaka completano il poker delle semifinaliste del torneo WTA 1000 di Montreal e si sfideranno nel match valevole per la parte bassa del tabellone. La danese ha superato la statunitense Madison Keys, la giapponese ha battuto l’ucraina Elina Svitolina.

Clara Tauson, sedicesima favorita del seeding canadese, s’impone con un perentorio 6-1 6-4, in un’ora e tredici minuti, sull’americana Madison Keys, testa di serie numero sei. La danese difende il servizio inaugurale ai vantaggi, ottiene il break a 30 per il 3-1 e nel sesto gioco strappa nuovamente il servizio alla rivale per allungare sul 5-1, prologo di un parziale di apertura che si chiude sul 6-1.

La seconda partita si apre con il break ottenuto ai vantaggi dalla numero diciannove del ranking WTA. Tauson difende poi autorevolmente i propri turni di battuta, annulla la palla del controbreak nell’ottavo gioco e chiude i conti nel decimo quando trasforma il primo match point per il risolutivo 6-4.

Una Naomi Osaka in versione rullo compressore conquista l’ingresso tra le migliori quattro del WTA 1000 canadese. La giocatrice giapponese, ex numero uno del mondo, travolge 6-2 6-2, in un’ora e nove minuti, l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero dieci. La ventisettenne nipponica raggiunge così il miglior risultato del suo 2025 dopo la vittoria nell’Open 35 de Saint Malo.