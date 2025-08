WTA Cincinnati 2025: Martina Trevisan subito fuori nelle qualificazioni contro Solana Sierra

Solana Sierra chiude subito il tentativo di Martina Trevisan di qualificarsi per il WTA 1000 di Cincinnati. L’argentina, passata alla storia come prima lucky loser di sempre ad arrivare agli ottavi a Wimbledon, elimina la toscana con il punteggio di 6-3 6-4, che però non rispecchia in pieno la lotta che si è vissuta durante l’ora e 40 minuti di gioco sui rinnovati campi dell’Ohio.

Primo set che, senza troppe cerimonie, va a iniziare con uno scambio di break: il primo lo mette a segno Trevisan, il secondo Sierra. L’argentina, però, è la prima ad andarsene sul serio quando trova un gran turno di risposta che vince a 30 sul 3-2, e tanto le basta per salire fin sul 5-2. Un set point ce l’ha già lì, altri tre consecutivi se ne guadagna sul 5-3, ma l’italiana riesce ad annullarglieli. Solo alla quinta chance la nativa di Mar del Plata riesce a incassare il 6-3.

In un certo senso, il secondo parziale ha molti tratti di fotocopia del primo. Cambia che i game diventano infinitamente più lottati, con il primo break di Trevisan che arriva dopo aver a propria volta annullato un’identica opportunità all’avversaria. Sierra, dopo aver subito lo 0-2, si riprende subito in questo terzetto di giochi ai vantaggi, e poi è lei stessa a salire sul 4-3 togliendo di nuovo la battuta all’italiana. Sul 5-3 è proprio l’argentina ad avere non meno di sei match point non consecutivi in risposta, ma Trevisan riesce ad annullarglieli tutti. Al settimo, e sul 5-4, l’incontro va però a terminare.

All’interno del match il problema di Trevisan è soprattutto sulle prime di servizio, ed è ciò che decide il match perché a favore di Sierra va il 77%-54% in questa voce statistica. Adesso per l’italiana c’è soprattutto da riprendere confidenza con il campo, anche nel tentativo di recuperare posizioni utili in classifica (ora è scesa al numero 272 a causa del lungo stop).