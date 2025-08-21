WTA Monterrey 2025, Mertens, Shnaider e Alexandrova passano ai quarti. Esce Emma Navarro

Il torneo WTA di Monterrey torna in campo per disputare i match degli ottavi di finale. Passano il turno e approdano ai quarti la belga Elise Mertens, testa di serie numero cinque, e il duo russo Ekaterina Alexandrova-Diana Shnaider, seconda e terza favorita del seeding messicano. Esce al debutto l’americana Emma Navarro, testa di serie numero uno.

La russa Diana Shnaider, testa di serie numero 3, piega 7-6(3) 6-1, in un’ora e quarantanove minuti, la connazionale Kamilla Rakhimova. La belga Elise Mertens, quinta testa di serie del seeding messicano, regola 6-3 6-3, in un’ora e ventuno minuti, la giocatrice croata Donna Vekic. In chiusura di giornata Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 2, doma 6-4 6-3, in un’ora e trentaquattro minuti, l’australiana Ajla Tomljanovic.

Si ferma al primo ostacolo la corsa di Emma Navarro. L’americana Alycia Parks supera 4-6 6-3 6-2, in due ore e sedici minuti, la quotata connazionale, testa di serie numero uno. La slovacca Rebecca Sramkova rimonta 2-6 6-3 6-2, in due ore e dieci minuti, la canadese Leylah Fernandez, testa di serie numero sette.

La ceca Marie Bouzkova, vincitrice del torneo di Praga, elimina 6-3 6-4, in un’ora e cinquantanove minuti, la brasiliana Beatriz Haddad Maia, testa di serie numero quattro. Cede alla distanza Elisabetta Cocciaretto. La croata Antonia Ruzic, giocatrice proveniente dalle qualificazioni, s’impone 7-6(2) 2-6 6-0, in due ore e ventidue minuti, sulla tennista marchigiana. La ceca Linda Noskova, testa di serie numero sei, liquida 6-3 6-2, in poco più di un’ora, la tedesca Tatjana Maria.