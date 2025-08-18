WTA Cleveland 2025, Lucia Bronzetti eliminata all’esordio in Ohio da Viktorija Golubic

Lucia Bronzetti si ferma all’esordio nel torneo di categoria WTA 250 in corso a Cleveland, in Ohio: l’azzurra cede piuttosto nettamente all’elvetica Viktorija Golubic, che si impone con lo score di 6-1 6-3 in un’ora e 37 minuti di gioco ed agli ottavi di finale affronterà la vincente del match tra la numero 7 del seeding, la britannica Katie Boulter, in tabellone con una wild card, e la cinese Yuan Yue.

Nel primo set cede il servizio a trenta in avvio, e poi manca ben quattro occasioni per l’immediato controbreak. Nel quinto game l’azzurra finisce sotto 0-40 ed alla seconda occasione perde ancora la battuta, con l’elvetica che vola sul 4-1 pesante. Bronzetti non riesce ad essere incisiva col servizio e subisce il break anche nel settimo gioco, con la svizzera che chiude i conti sul 6-1 in 40 minuti.

Nella seconda frazione Bronzetti cede ancora la battuta nel secondo game alla quinta palla break concessa, poi nel terzo gioco manca tre occasioni per il controbreak. Nel quarto game l’azzurra deve anche cancellare la palla dello 0-4, ma poi si salva nel quinto gioco trova addirittura il controbreak a quindici che vale il 2-3. La tennista italiana trova l’aggancio sul 3-3, poi però in un lunghissimo ottavo gioco cede nuovamente la battuta e questa volta la svizzera non si volta più indietro, andando a vincere al primo match point sul 6-3 dopo 57 minuti.

Le statistiche sottolineano la supremazia di Golubic, che vince 73 punti contro i 53 di Bronzetti, sfruttando 5 delle 12 palle break avute a disposizione e cancellandone ben 7 delle 8 concesse. L’azzurra mette a segno 3 ace, mentre l’elvetica commette 2 doppi falli, ma nel complesso la svizzera fa meglio dell’italiana sia con la prima di servizio, 70%-55%, sia con la seconda, 33%-30%.