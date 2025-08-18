Jasmine Paolini e il tabù Iga Swiatek: uno spettro da provare a debellare a Cincinnati

Jasmine Paolini affronterà Iga Swiatek per la quinta volta in carriera sul circuito maggiore in occasione della finale del WTA 1000 di Cincinnati: nei quattro precedenti si è sempre imposta la polacca, che ha ceduto appena un set nel complesso all’azzura.

Nel primo turno degli US Open 2022 la polacca si impose con lo score di 6-3 6-0, e tre furono i game che lasciò all’azzurra anche in occasione del loro secondo confronto, andato in scena nella finale del Roland Garros 2024, quando Swiatek conquistò il titolo per 6-2 6-1.

L’unico match combattuto tra le due si è giocato nelle BJK Cup Finals 2024, quando si affrontarono in semifinale Italia e Polonia: l’azzurra vinse il primo set ma poi fu rimontata e battuta da Swiatek, che si impose per 3-6 6-4 6-4. A Bad Homburg, in questa stagione, nuovo incrocio in semifinale: netta affermazione della polacca per 6-1 6-3.

PRECEDENTI PAOLINI-SWIATEK (0-4)

BAD HOMBURG 2025 | Semifinali – I. Swiatek (4) b. J. Paolini (2) 6-1 6-3

BJK CUP FINALS 2024 | Semifinali – I. Swiatek b. J. Paolini 3-6 6-4 6-4

ROLAND GARROS 2024 | Finale – I. Swiatek (1) b. J. Paolini (12) 6-2 6-1

US OPEN 2022 | Primo turno – I. Swiatek (1) b. J. Paolini 6-3 6-0