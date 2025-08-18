Jasmine Paolini in vista della finale a Cincinnati: “Contro Swiatek sarà durissima, darò tutto”

Jasmine Paolini si ritroverà quest’oggi, come Jannik Sinner, a giocarsi il titolo del torneo “1000” di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio l’Italia avrà due rappresentanti che cercheranno di regalare soddisfazioni. L’altoatesino affronterà il suo rivale per eccellenza, lo spagnolo Carlos Alcaraz, mentre la toscana sarà opposta alla polacca Iga Swiatek, recentemente vincitrice a Wimbledon.

Una qualificazione all’atto conclusivo faticosa per Jasmine, contro la russa Veronika Kudermetova. Sullo score di 6-3 6-7 (2) 6-3, Paolini ha prevalso, riuscendo a dimenticare l’occasione sprecata nel secondo parziale, quando si è trovata avanti di un break e a servire sul 5-4 per il match.

“È stata dura. Ero 5-3 nel secondo set, fino a quel momento era andato tutto bene. Lei da quel momento ha giocato molto bene, io mi sono un po’ innervosita. Quando sono rientrata nel terzo set sono riuscita a non pensare a quel che era successo, a lottare e spingere. Dimenticare è stata la chiave“, ha dichiarato Paolini nell’intervista a caldo.

A questo punto, la tennista nostrana è chiamata a sfatare il tabù, dal momento che Swiatek nei cinque precedenti ha sempre vinto: “Contro Iga sarà durissima. Lei è una giocatrice straordinaria, si difende in maniera pazzesca, serve bene. Cercherò di dare il mio meglio in questa finale, spero che sia un buon match“, ha concluso l’azzurra, vittoriosa in entrambe le finali giocate nei WTA 1000, a Dubai l’anno scorso e agli Internazionali d’Italia quest’anno.