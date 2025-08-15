World Games 2025: tutti i podi di venerdì 15 agosto. Un oro ed un bronzo dalle bocce, argenti dal powerlifting e dall’aerobica

Venerdì 15 agosto, nel corso della decima giornata dei World Games 2025, sono stati assegnati a Chengdu, in Cina, altri 15 titoli, così distribuiti: 4 nel pattinaggio a rotelle velocità su pista e nel powerlifting, 2 nelle bocce, nell’arrampicata sportiva e nell’aerobica ed 1 nel duathlon.

L’Italia ha conquistato quest’oggi con Ivan Soligon un oro, in coppia con Natalie Gamba, nel tiro rapido ed un bronzo nel tiro progressivo delle bocce volo, mentre grazie a Carola Garra, nei pesi massimi del powerlifting, ed al gruppo dell’aerobica, sono arrivati due argenti.

Le medaglie conquistate dagli Atleti Individuali Neutrali non vengono conteggiate nel medagliere generale della manifestazione.

WORLD GAMES 2025 – TUTTI I PODI DI VENERDI’ 15 AGOSTO

Duathlon – Individuale femminile

1) ALVAREZ CORRAL Anahi – Messico

2) VARO ZUBIRI Maria – Spagna

3) DUPONT Jeanne – Belgio

Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 1000m sprint femminili

1) TIMMS ARIZA Maria Fernanda – Colombia

2) RUEDA Gabriela – Colombia

3) VANHOUTTE Fran – Belgio

Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 1000m sprint maschili

1) GUZMAN BITAR Jhoan Sebastian – Spagna

2) TASCON HOLGUIN Jhon Edwar – Colombia

3) VELKUMAR Anandkumar – India

Bocce – Volo tiro progressivo maschile

1) MARSENS Frederic – Francia

2) POVH Gasper – Slovenia

3) SOLIGON Ivan – Italia

Powerlifting – Pesi massimi femminili

1) TONGOTEA Karlina – Nuova Zelanda

2) GARRA Carola – Italia

3) KJENNER Marte – Norvegia

Powerlifting – Pesi massimi maschili

1) NOVOPYSMENNYI Anatolii – Ucraina

2) HEDLUND Gustav – Svezia

3) NORLING Emil – Svezia

Bocce – Volo tiro rapido a coppie miste

1) SOLIGON Ivan / GAMBA Natalie – Italia

2) ZHANG Xiaohui / WANG Chenyi – Cina

3) MARSENS Frederic / GOUILLOUD Lisa – Francia

Arrampicata sportiva – Speed single 4 femminile

1) MADE RITA KUSUMA DEWI Desak – Indonesia

2) QIN Yu Mei – Cina

3) SALLSABILLAH Rajiah – Indonesia

Arrampicata sportiva – Speed single 4 maschile

1) LONG Jian Guo – Cina

2) KATIBIN Kiromal – Indonesia

3) KHAIBULLIN Rishat – Kazakistan

Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 10000m ad eliminazione femminili

1) RUEDA Gabriela – Colombia

2) VARGAS SARMIENTO Gabriela – Ecuador

3) LEFEUVRE Marine – Francia

Aerobica – Coppie miste

1) KITAZUME Riri / SAITO Mizuki – Giappone

2) DOLMATOV Vladimir / MUSTAFAYEVA Madina – Azerbaigian

3) KURASHVILI Anastasiia / HALAIDA Stanislav – Ucraina

Aerobica – Gruppi

1) CINA

2) ITALIA

3) ROMANIA

Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 10000m ad eliminazione maschili

1) MANTILLA PINILLA Juan Jacobo – Colombia

2) WENGER Livio – Svizzera

3) FERRIE Martin – Francia

Powerlifting – Pesi supermassimi femminili

1) SCHLATER Brittany Dayle – Canada

2) MULUH Sonita Kyen – Belgio

3) SOLI’AI LAALAAI Natalie – Australia

Powerlifting – Pesi supermassimi maschili

1) SAMKHARADZE Temuri – Georgia

2) EL CHAER Etienne – Libano

3) PEYRAUD Nicolas – Francia

