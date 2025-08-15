Powerlifting, Carola Garra sogna a lungo l’oro, poi è argento ai World Games

Per un soffio. Arriva un altro metallo per l’Italia quel di Chengdu, località della Cina che sta ospitando in questi giorni i World Games 2025. Carola Garra ha infatti conquistato la medaglia d’argento nel powerlifting, categoria pesi massimi, mancando il gradino più alto del podio per un’incollatura.

Gara di pregevole caratura quella dell’azzurra, presentatasi in pedana con il peso più leggero del lotto, ma non per questo inferiore alle altre concorrenti. Già dalle prime battute ci rende velocemente conto di quanto la nostra portacolori sia in giornata. In occasione dello squat infatti Carola alza 220 kg, per poi prendere il largo nella panca, dove ha tirato su 137 kg. Buono anche lo stacco, dove ha realizzato un tentativo di 210 kg conquistando 567.5 kg totali e 122.26 punti complessivi.

A fare meglio di Garra solo la neozelandese Karlina Tongotea, rimasta seconda per buona parte della gara ma davvero abile a ribaltare le sorti nello stacco, dove ha sollevato la bellezza di 210 kg totali e 122.61, nuovo record del mondo. A distanza siderale si è invece accomodata al terzo posto la norvegese Marte Kjenner, la quale non è andata oltre 557.5 kg per 114.89 punti totali.

In campo maschile trionfo per l’ucraino Anatolii Novopysmenny, il quale ha stampato 937 kg totali per 119.41 precedendo gli svedesi Gustav Hedlund, argento con 890.0 kg per 116.57 e Emil Norling, bronzo con 912.5 kg per 112.69.