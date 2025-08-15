Aerobica, l’Italia conquista l’argento nei gruppi ai World Games! Quarta la coppia mista azzurra

L’Italia conquista una medaglia d’argento nella prima giornata dedicata alle finali dell’aerobica ai World Games 2025: a Chengdu, il gruppo azzurro conquista la piazza d’onore alle spalle dei padroni di casa della Cina. Resta ai piedi del podio, invece la coppia mista italiana.

Nella finale dei gruppi il titolo va alla Cina, che totalizza 20.265 (3.315 di difficoltà, 9.450 di artistico e 7.500 di esecuzione), andando a precedere l’Italia di Marcello Patteri, Davide Nacci, Francesco Sebastio, Matteo Falera e Sara Cutini, seconda con 19.615 (3.315 + 9.150 + 7.150), e la Romania, terza con 19.163, mentre termina quarta l’Ungheria con 18.855.

Nella finale delle coppie miste, invece, l’oro va al Giappone, che si impone con lo score di 20.150 (3.100 di difficoltà, 9.100 di artistico e 7.950 di esecuzione), davanti all’Azerbaigian, secondo con 19.750 (2.850 + 9.250 + 7.650), ed all’Ucraina, terza con 18.900 (3.150 + 8.750 + 7.000), mentre resta ai piedi del podio l’Italia di Matteo Falera e Lucrezia Rexhepi, quarta a quota 17.400 (2.700 + 8.450 + 6.250).