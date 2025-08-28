Vuelta a España, Torstein Træen: “Ho dato il massimo, ma forse domani Vingegaard si riprenderà la maglia rossa”

La Vuelta a España 2025 ha un nuovo leader della classifica generale. Stiamo parlando di Torstein Træen, il quale ha terminato al secondo posto la sesta tappa della corsa spagnola, cedendo il passo al solo Jay Wine (UAE Team Emirates – XRG) nella frazione che ha visto un percorso di 170.3 km con partenza da Olot ed arrivo a Pal. Andorra.

Ottima prestazione per il nordico in forza alla Bahrain – Victorious, il quale ha accusato un gap di 54″ rispetto all’australiano, indossando ora la maglia rossa e compiendo un significativo balzo in avanti in classifica. Al secondo posto, con un distacco di 31″, c’è Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), mentre a 1’01” c’è Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team).

Una volta intervenuto in zona mista, il norvegese ha commentato quanto fatto: “È un po’ inaspettato – ha detto Træen -. Qualche giorno fa stavo parlando con l’altro corridore norvegese qui, Johannes Staune-Mittet. Stavo parlando di una classifica generale norvegese, e lui mi ha detto: ‘Sei un perdente, perché sei così vicino alla vetta della classifica attuale’, ed io gli ho risposto: ‘Quando prenderò la maglia rossa dopo la tappa di Andorra, non credo che mi chiamerete più perdente”.

Il nordico ha poi aggiunto: “A dire il vero, è stata piuttosto dura. È stata già dura lottare per entrare nella fuga. Poi, direi che è stato difficile per i primi 50 chilometri, ma ho capito che ci sarebbe stato un lato positivo alla fine della giornata. Bruno Armirail era ancora molto vicino in classifica generale, ma sapevo che la salita finale sarebbe stata piuttosto dura. Jay Vine ha attaccato in discesa ed io ho dato il massimo. Gli ultimi 5 chilometri sono stati lunghi, non so quanto potrò resistere come leader, forse domani Jonas Vingegaard si riprenderà la maglia, è una possibilità“.