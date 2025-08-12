Vuelta a España 2025: chi parteciperà? L’Italia punta su Tiberi e Ciccone, Vingegaard favorito

Jonas Vingegaard si presenterà con i gradi del grande favorito alla Vuelta di Spagna, l’ultimo Grande Giro del 2025 che scatterà il prossimo 23 agosto da Torino e si concluderà il 14 settembre a Madrid. Il fuoriclasse danese, reduce dal secondo posto al Tour de France alle spalle dell’inarrivabile Tadej Pogacar, ha tutte le carte in regola per salire sul gradino più alto del podio nella capitale iberica e per conquistare la terza corsa a tappe di tre settimane della propria carriera dopo due sigilli alla Grande Boucle.

Il capitano del Team Visma | Lease a Bike dovrà vedersela in particolar modo con i due uomini di punta della UAE Emirates: il portoghese Joao Almeida, ritiratosi per infortunio nel corso della nona frazione in Francia, e lo spagnolo Juan Ayuso, che è rientrato dopo il ritiro al Giro d’Italia ma non ha convinto alla Classica di San Sebastian. Possono ambire a un posto al sole anche l’ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost, sul podio nell’ultima edizione della Corsa Rosa) e il colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers, che rincorre la potenziale Tripla Corona).

Attenzione al padrone di casa Mikel Landa (Soudal Quick-Step), al canadese Derek Gee (Israel-Premier Tech) e al britannico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team). L’Italia ha tutte le carte in regola per togliersi delle importanti soddisfazioni: Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) ha tutti i mezzi per salire sul podio a Madrid dopo la sfortuna avuta al Giro d’Italia, Giulio Ciccone può andare a caccia di tappe e ambire alla maglia a pois (l’alfiere della Lidl-Trek diventerebbe il terzo ciclista della storia e conquistare il simbolo del miglior scalatore in tutti i Grandi Giri).

Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) avrà modo di proseguire nel proprio percorso di crescita dopo aver convinto sulle strade del Bel Paese (sarà in squadra con l’australiano Jai Hindley), Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) potrà rilanciarsi dopo il ritiro in avvio di Tour de France e puntare alla cronometro individuale prevista nell’ultima settimana di gara.