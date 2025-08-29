Vuelta a España 2025, Joao Almeida: “Ayuso è un gran corridore. Orgogliosi delle tre vittorie consecutive”

All’inferno e ritorno. Lo spagnolo Juan Ayuso vince, di forza, la settima tappa tappa della Vuelta a España 2025, la Andorra la Vella-Cerler. Huesca La Magia di 188 chilometri. L’alfiere della UAE Team Emirates-XRG parte all’attacco nei primi chilometri, anima la fuga di giornata e ad una decina di chilometri dal termine s’invola per andare a cogliere il primo successo di tappa nella corsa iberica.

Ayuso precede Marco Frigo della Israel-Premier Tech di 1’15’’ e il connazionale Raúl Garcia Pierna della Arkea B&B Hotels di 1’21’’. In classifica generale il norvegese Torstein Træen della Bahrain – Victorious difende il primato in classifica generale con 2’33’’ di vantaggio su Jonas Vingegaard della Team Visma | Lease a Bike e 2’41’’ su Joao Almeida. L’Italia completa la Top 5 con Giulio Ciccone della Lidl-Trek e Lorenzo Fortunato della XDS Astana Team.

Nel finale il corridore portoghese della UAE Team Emirates-XRG prova a movimentare la corsa, ma sul suo tentativo di allungo Jonas Vingegaard e gli altri big rispondono presente e l’azione sfuma senza sortire gli effetti sperati. La formazione emiratina può però essere soddisfatta delle tre vittorie di tappa consecutive e di una situazione di classifica ampiamente aperta.

Joao Almeida, al termine della gara, commenta così la frazione odierna: “Juan Ayuso è un gran ciclista, un corridore di super classe, ha avuto tanti alti e bassi durante l’annata, ma sono felice per lui. Come squadra siamo orgogliosi di queste tre vittorie consecutive. Pensavo che la salita finale fosse più dura quando ho chiesto a Soler di fare quell’azione, visto che a tutti sembrava andar b bene quel tipo di ritmo”.