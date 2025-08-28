Vuelta a España 2025, Jay Vine: “Ero partito per vincere la tappa. Incredibile festeggiare il successo davanti alla mia famiglia”

L’australiano Jay Vine vince la sesta tappa della Vuelta a España 2025, la Olot-Pal. Andorra di 170,3 chilometri grazie all’attacco sferrato a ventuno chilometri dal traguardo. Il corridore della UAE Team Emirates, formazione che raggiunge la cifra record di 75 successi stagionali, arriva al traguardo con 54’’ di vantaggio su Torstein Træen e 1’11’’ su Lorenzo Fortunato della XDS Astana Team.

Cambia nuovamente la conformazione della classifica generale. Il norvegese Torstein Træen della Bahrain-Victorious, grazie al buon esito della fuga, conquista il primato ed indossa la maglia rossa con 31’’ di vantaggio sul francese Bruno Armirail della Decathlon AG2R La Mondiale Team e 1’01’’ su Lorenzo Fortunato.

Jonas Vingegaard, al momento, è quinto con un ritardo di 2’33’’ dal norvegese, mentre Joao Almeida occupa la sesta posizione a 2’41’’, a soli otto secondi dal danese. Giulio Ciccone della Lidl-Trek è settimo a 2’42’’ e tallona da vicino i due principali candidati alla conquista del successo finale.

L’australiano analizza così la prova odierna: “Ero partito per vincere la tappa. Andare in fuga poteva essere una possibilità per fare qualcosa e così si è verificato. Conosco bene queste montagne. Comella è una salita che adoro, non c’erano però le condizioni per attaccare e ho scelto di partire in cima perché conoscevo le caratteristiche della discesa, tecnica, dove potevo prendere un po’ di vantaggio e lì ho sferrato il mio attacco. È incredibile vincere qui davanti alla mia famiglia, mi hanno dato una grandissima motivazione. Essere qui a festeggiare la vittoria di tappa è veramente qualcosa di pazzesco”.