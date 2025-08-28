Grave incidente per Chris Froome: è in condizioni critiche

Chris Froome è ricoverato all’ospedale di Tolone, in Francia, dopo un incidente in allenamento. Il campione britannico infatti, come ha reso noto il suo entourage tramite un messaggio comparso sul profilo Instagram del ciclista stesso, è caduto sulle strade di Saint-Raphaël, all’interno della regione “Provenza-Alpi-Costa Azzurra”.

“Froome – si legge – è stabile: non ci sono conseguenze o impatti nella zona della testa. Purtroppo però gli esami hanno confermato un pneumotorace, 5 costole rotte e una frattura alle vertebre lombari: cose che richiederanno un’operazione chirurgica nel pomeriggio”.

Per il classe 1985 del team Israel-Premier Tech, su cui seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, la stagione ciclistica 2025 è certamente finita.

Dopo la terribile caduta del 2019, da cui derivarono fratture nelle zone di femore, gomito, costole e anca, Chris Froome – che di fatto da quel momento ebbe un netto calo delle sue performance pur ritornando in bici – dovrà quindi fare i conti con un altro difficile avvenimento della sua vita sportiva e quotidiana.

Durante il 2025, il 4 volte vincitore del Tour de France aveva preso parte a corse come l’UAE Tour, il Tour of the Alps, il Giro di Svizzera, e il Giro di Polonia senza però riuscire a trovare soddisfazione sulle strane di questi eventi.

Inizialmente i media francesi avevano ipotizzato che l’incidente fosse derivante da uno scontro con una macchina che avrebbe portato all’investimento del ciclista stesso, ma così non è evidentemente stato