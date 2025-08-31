Vuelta a España 2025, Torstein Træen: “Contento di essere ancora in maglia rossa. L’attacco di Vingegaard mi ha sorpreso”

Jonas Vingegaard vince di forza la decima tappa della Vuelta a España 2025, la Alfaro – Estación de Esquí de Valdezcaray di 195,5 chilometri. Il principale favorito per il successo finale attacca, dopo il forcing improvviso della sua formazione, a dieci chilometri dalla conclusione, e sgretola la concorrenza dei rivali.

Il capitano della Team Visma | Lease a Bike, al quarantesimo successo della sua carriera, precede il britannico Tom Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team e il portoghese Joao Almeida della UAE Team Emirates-XRG di ventiquattro secondi. Giulio Ciccone risponde alla prima rasoiata di Vingegaard, ma si stacca sulla successiva accelerazione e taglia il traguardo in settima posizione con un ritardo di 1’46’’.

I risultati odierni modificano anche, in termini di distacchi, la conformazione della classifica generale. Torstein Træen della Bahrain-Victorious conserva la maglia rossa anche se il suo vantaggio sul fuoriclasse danese scende a 37’’. L’Italia piazza tre corridori nelle prime dieci posizioni: Giulio Ciccone, Lorenzo Fortunato e Giulio Pellizzari.

Il corridore norvegese commenta così la prova odierna: ” Sono contento di essere ancora in maglia rossa. La Visma stava già andando abbastanza veloce e poi ho visto Jonas scattare fuori dalla curva e sono rimasto un po’ sorpreso dalla velocità con cui stavano andando. Sono molto grato che mi abbiano lasciato la maglia e poi penso che siano anche molto contenti che i primi non debbano fare tutte le cose oggi e domani. Non vedo l’ora di affrontare la tappa di martedì, ma soprattutto di mangiare l’hamburger stasera”.