Vuelta a España 2025, Jonas Vingegaard fa il vuoto a Valdezcaray. Ciccone ci prova, poi paga dazio

Si ribaltano gli equilibri alla Vuelta a España 2025. Nell’ultima frazione prima del giorno di riposo, la nona, con arrivo in vetta a Estación de Esquí de Valdezcaray, arriva il primo vero scontro diretto tra i big: a portarselo a casa è il favorito per la classifica generale, Jonas Vingegaard. Il danese trova il bis in questa Vuelta, quarantesimo successo in carriera.

Gran battaglia nella prima fase di gara per cercare la fuga giusta: alla fine sono riusciti ad evadere Michel Hessmann (Movistar), Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Archie Ryan (EF Education-EasyPost), Kevin Vermaerke (Picnic PostNL) e Liam Slock (Lotto). Il gruppo però ha tenuto sotto controllo la situazione con la Lidl-Trek a non far guadagnare troppo margine agli attaccanti.

Iniziata l’ascesa finale il gruppo si è andato a ricompattare ma non c’è stato tempo per rifiatare: Visma | Lease a Bike a tutta per lanciare Jonas Vingegaard con il solo Giulio Ciccone a tenere la ruota del danese. Andatura esagerata per l’abruzzese della Lidl-Trek che ha dovuto cedere il passo al due volte vincitore del Tour, andando in netta difficoltà.

Vingegaard si è involato in solitaria verso il traguardo, alle sue spalle a 24” la coppia formata da Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), sorprendentemente secondo, e Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG). A 1’02” l’austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team), a 1’46” il gruppo degli altri scalatori con Ciccone settimo, Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) decimo e Giulio Pellizzari sedicesimo. Al suo interno anche un coraggioso Torstein Træen (Bahrain – Victorious) che rimane leader della generale.