Vuelta a España 2025, la tappa di domani Torino-Reggia di Venaria – Novara: si parte dall’Italia!

Per la prima volta nella sua storia la Vuelta a España inizierà dall’Italia. Comincia domani, infatti, l’edizione numero ottanta della corsa spagnola e si partita dalla Reggia di Venaria a Torino con il traguardo poi situato a Novara.

PERCORSO PRIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025

La prima tappa prevede una salita di terza categoria (La Serra) dopo una settantina di chilometri per determinare chi indosserà la prima maglia di miglior scalatore. Un percorso con tanti saliscendi fino ad arrivare a Novara con gli ultimi chilometri molto emozionanti in cui si lotterà per la prima maglia rossa e dove molto probabilmente saranno protagonisti i velocisti

ALTIMETRIA PRIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA

PROGRAMMA PRIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA  2025

Sabato 23 Agosto

Prima Tappa Torino-Reggia di Venaria – Novara (186.7 km)

Orario di partenza: 13:22

Orario di arrivo: 17.30 circa

DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus dalle 12:45 alle 18:00, DAZN, RaiPlay
Diretta live testuale: OA Sport

 

