Vuelta a España 2025, la tappa di domani Torino-Reggia di Venaria – Novara: si parte dall’Italia!
Per la prima volta nella sua storia la Vuelta a España inizierà dall’Italia. Comincia domani, infatti, l’edizione numero ottanta della corsa spagnola e si partita dalla Reggia di Venaria a Torino con il traguardo poi situato a Novara.
PERCORSO PRIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
La prima tappa prevede una salita di terza categoria (La Serra) dopo una settantina di chilometri per determinare chi indosserà la prima maglia di miglior scalatore. Un percorso con tanti saliscendi fino ad arrivare a Novara con gli ultimi chilometri molto emozionanti in cui si lotterà per la prima maglia rossa e dove molto probabilmente saranno protagonisti i velocisti
ALTIMETRIA PRIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA
PROGRAMMA PRIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Sabato 23 Agosto
Prima Tappa Torino-Reggia di Venaria – Novara (186.7 km)
Orario di partenza: 13:22
Orario di arrivo: 17.30 circa
DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus dalle 12:45 alle 18:00, DAZN, RaiPlay
Diretta live testuale: OA Sport