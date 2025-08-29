CiclismoStrada
Vuelta a España 2025, la tappa di domani Monzón Templario-Zaragoza: è il momento delle ruote veloci
La Vuelta a España 2025, continua il suo avvicinamento verso Madrid con l’ottava tappa, la Monzón Templario-Zaragoza di 163,5 chilometri. Gli uomini di classifica e gli scalatori potranno sfruttare l’occasione per concedersi una giornata di relativa tranquillità dopo tre giorni intensi con la cronometro a squadre e i due arrivi in salita.
L’arrivo di domani rappresenta infatti una delle poche occasioni in cui i velocisti potranno prendere il centro della scena. Le squadre degli sprinter, come sempre accade in queste circostanze, dovranno essere brave a gestire le possibili fughe di giornata e a non concedere loro più spazio del dovuto.
PERCORSO OTTAVA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
I corridori si cimentano con un tracciato pianeggiante che non presenta alcun tipo di difficoltà altimetrica. Lo sprint intermedio di Peñaflor, posto al chilometro 121, anticipa l’ingresso nel circuito finale che i corridori ripeteranno per due volte. Sembra tutto pronto per il duello tra le ruote veloci.
ALTIMETRIA OTTAVA TAPPA VUELTA A ESPAÑA
PROGRAMMA OTTAVA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Sabato 30 Agosto
Ottava Tappa Monzón Templario-Zaragoza (163,5 chilometri)
Orario di partenza: 13:52
Orario di arrivo: 17.30 circa
DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus dalle 14:45 alle 18:00, DAZN
Diretta live testuale: OA Sport