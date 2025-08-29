Vuelta a España 2025, tappa di oggi Andorra la Vella-Cerler. Huesca La Magia: orari, tv, percorso, favoriti. Ciccone ci prova?

Ci si sposta da Andorra e si torna definitivamente in Spagna per la settima tappa della Vuelta a España 2025. Appuntamento con la Andorra la Vella-Cerler: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Si parte dal territorio dell’Andorra e si sale subito verso il primo GPM, quello di Port del Canto (24,7 km al 4,4% di pendenza media). La discesa porterà poi ai piedi del Puerto de la Creu de Perves (5,7 km al 6,3% di pendenza media) che anticiperà il Coll de l’Espina (7,1 km al 5,5% di pendenza media). Da qui un lungo tratto in leggera salita porterà poi sull’ascesa finale di Cerler. Huesca La Magia, con i suoi 12,1 km al 5,8% di pendenza media.

PROGRAMMA

Venerdì 29 agosto Settima tappa Andorra La Vella Andorra-Cerler. Huesca La Magia (188 km)

Orario di partenza: 11.55

Orario di arrivo stimato: 17.15

DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Altro arrivo in salita, sarà sfida tra i big? Giulio Ciccone sembra in formissima e pronto a lanciare nuovamente l’attacco a Jonas Vingegaard: l’azzurro vuole conquistare una tappa e magari agguantare anche la Maglia Rossa, al momento sulle spalle del norvegese Torstein Træen. Da seguire anche Joao Almeida, diventato capitano unico alla UAE Team Emirates – XRG. Scalatori puri sono anche Felix Gall ed Egan Bernal. In casa azzurra occhio ad Antonio Tiberi e Giulio Pellizzari.