Vuelta a España 2025, David Gaudu: “Dopo l’ultima curva ho disconnesso la mente e sono andato oltre il mio limite”

È David Gaudu il vincitore della terza tappa della Vuelta a España 2025. Sul caotico arrivo in salita di Ceres, il bretone è stato abile ad anticipare in volata Mads Pedersen (Lidl-Trek), favorito della giornata, conquistando così il tredicesimo successo in carriera. Il francese, grazie a questa vittoria, possiede ora lo stesso tempo nella generale di Jonas Vingegaard.

Il danese del Team Visma Lease a Bike, sempre nelle prime posizioni nel finale e terzo all’arrivo, continuerà ad indossare la maglia rossa in virtù dei migliori piazzamenti rispetto al corridore della Groupama FDJ. Ottima prova, nuovamente, di Giulio Ciccone, che dimostra le sue ottime condizioni. L’abruzzese oggi ha agito da gregario per Pedersen, chiudendo in quarta piazza dietro alla maglia rossa.

Il piano della Lidl-Trek è stato fatto saltare oggi dall’intelligente Gaudu che ha sorpreso tutti prendendo in testa la salitella finale. Il transalpino, ai microfoni ufficiali della Vuelta, si è così espresso sulla vittoria di oggi: “Sono davvero contento, abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro. È il miglior modo che avevamo per concludere la tappa e lo abbiamo fatto vincendo”.

“Non avevo pensato prima di prendere in quel modo l’ultima curva, quando ho visto Pedersen lanciare lo sprint ho disconnesso la mia mente e mi sono lanciato all’attacco. Ho spinto al limite fino alla linea del traguardo. È stata una stagione molto dura. Non vincevo un World Tour dal Delfinato del 2023, dove ho battuto Van Aert. Ora aggiungiamo alla lista Pedersen, allo sprint! Sono davvero emozionato”, ha poi concluso Gaudu.