Volley, i convocati dell’Italia per le amichevoli pre-Mondiali: serve un taglio verso le Filippine

Mancano meno di tre settimane ai Mondiali 2025 di volley maschile, che andranno in scena nelle Filippine dal 12 al 28 settembre. L’Italia si presenterà in terra asiatica per provare a difendere il titolo conquistato tre anni fa e si avvicinerà alla rassegna iridata con un tris di amichevoli previste al PalaVela di Torino tra il 29 e il 31 agosto. La nostra Nazionale scenderà in campo nel capoluogo piemontese per affrontare Turchia, Germania e Olanda nell’ambito della FIPAV Cup Men Elite.

Gli azzurri incroceranno gli anatolici venerdì 29 agosto (ore 20.30), ventiquattro ore più tardi se la dovranno vedere con i teutonici e domenica 30 agosto (ore 18.00) sfideranno i tulipani. A quel punto i nostri portacolori si trasferiranno in Giappone, disputeranno due amichevoli contro i padroni di casa e poi voleranno verso le Filippine per incominciare l’avventura ai Mondiali.

Il CT Fefé De Giorgi ha convocato 15 giocatori per questo trittico e dunque dovrà operare un ultimo taglio prima di diramare la lista dei 14 pallavolisti per la rassegna iridata. Nei fatti c’è un centrale di troppo: Gianluca Galassi e Simone Anzani sembrano essere sicuri del posto, uno tra Giovanni Gargiulo, Giovanni Sanguinetti e Roberto Russo resterà a casa. Non ci sono altri dubbi dopo l’infortunio occorso a Daniele Lavia: gli schiacciatori saranno Alessandro Michieletto, Mattia Bottolo, Luca Porro e Francesco Sani.

Il palleggiatore titolare sarà il capitano Simone Giannelli (Riccardo Sbertoli il suo secondo), gli opposti Kamil Rychlicki e Yuri Romanò si contenderanno il posto da titolare, Fabio Balaso sarà il libero di punta con Domenico Pace alle spalle. Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia per la FIPAV Cup Men Elite di volley maschile.

CONVOCATI ITALIA AMICHEVOLI PRE-MONDIALI VOLLEY

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani.

Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace.