Volley, i convocati dell’Italia per il raduno di Verona in vista dei Mondiali
Venerdì 15 agosto si radunerà a Verona la Nazionale italiana di volley, al secondo ritrovo dopo il secondo posto in Nations League: gli azzurri si stanno preparando ai Mondiali senior, in programma nelle Filippine dal 12 al 28 settembre.
La selezione italiana, reduce dalla sconfitta in finale di Nations League contro la Polonia, resterà nella città scaligera fino a sabato 23 agosto: il commissario tecnico degli azzurri, Ferdinando De Giorgi, ha convocato 16 atleti per l’occasione.
CONVOCATI ITALIA VOLLEY
Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.
Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.
Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani.
Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò.
Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace.