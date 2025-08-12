Perché è cambiata l’avversaria dell’Italia ai Mondiali U21 di volley femminile: caos provocato dal Vietnam

Ai Mondiali U21 di volley femminile è caos. La FIVB infatti ha ufficialmente sanzionato il Vietnam a causa dell’utilizzo di “giocatori non conformi al regolamento” infliggendo una serie di 3-0 a tavolino alla formazione asiatica (25-0, 25-0, 25-0) per quasi tutte le partite sin qui giocate relative alla prima fase (tutte perse, tranne Portorico-Vietnam 1-3).

Nel dettaglio quel “giocatori non conformi al regolamento” sembra andare a braccetto con quanto, di forte, dichiarato dalla ct della Serbia qualche giorno fa dopo la secca sconfitta contro le vietnamite: “Non ci siamo mai allenate in fase di preparazione contro squadre maschili…”.

Una frase che aveva destato scalpore e che aveva fatto discutere ma che, evidentemente a giorni di distanza, sembra aver provocato un terremoto che peraltro ha rivoluzionato anche il tabellone del torneo iridato a cui partecipa anche l’Italia.

Nel Girone A infatti, il Vietnam è stato retrocesso all’ultimo posto scompaginando la fase a eliminazione diretta. Per le azzurre, agli ottavi di finale, l’avversario in accoppiamento non sarà più la Serbia bensì l’Indonesia, terza nel raggruppamento citato.