Dove vedere in tv Italia-Cina, Mondiali volley femminile U21: orario, programma, streaming

Venerdì 15 agosto si disputeranno i quarti di finale dei Mondiali under 21 2025 di volley femminile, in corso in Indonesia: l’Italia, seconda nel Gruppo C nella prima fase e poi vincitrice contro le padrone di casa agli ottavi, sarà opposta alla Cina nel match che inizierà alle ore 12.00 italiane.

Per il match Italia-Cina dei Mondiali under 21 di volley femminile non ci sarà diretta tv, ma tutti i match della manifestazione saranno trasmessi in diretta streaming su VBTV e sul canale YouTube Volleyball World, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ITALIA-CINA U21 VOLLEY FEMMINIILE 2025

Venerdì 15 agosto

Ore 12.00 italiane – Quarti di finale

Italia-Cina – Diretta streaming su VBTV e sul canale YouTube Volleyball World

PROGRAMMA ITALIA-CINA U21 VOLLEY FEMMINIILE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e canale YouTube Volleyball World.

Diretta live testuale: OA Sport.