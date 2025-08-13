PallavoloSport in tv
Dove vedere in tv Italia-Cina, Mondiali volley femminile U21: orario, programma, streaming
Venerdì 15 agosto si disputeranno i quarti di finale dei Mondiali under 21 2025 di volley femminile, in corso in Indonesia: l’Italia, seconda nel Gruppo C nella prima fase e poi vincitrice contro le padrone di casa agli ottavi, sarà opposta alla Cina nel match che inizierà alle ore 12.00 italiane.
Per il match Italia-Cina dei Mondiali under 21 di volley femminile non ci sarà diretta tv, ma tutti i match della manifestazione saranno trasmessi in diretta streaming su VBTV e sul canale YouTube Volleyball World, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale della sfida.
Italia, missione compiuta a Surabaya: battuta col brivido negli ottavi di finale 3-1 l’Indonesia, ai quarti c’è la Cina
CALENDARIO ITALIA-CINA U21 VOLLEY FEMMINIILE 2025
Venerdì 15 agosto
Ore 12.00 italiane – Quarti di finale
Italia-Cina – Diretta streaming su VBTV e sul canale YouTube Volleyball World
PROGRAMMA ITALIA-CINA U21 VOLLEY FEMMINIILE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: VBTV e canale YouTube Volleyball World.
Diretta live testuale: OA Sport.