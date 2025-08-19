Volley, gli arbitri italiani per i Mondiali: tre fischietti, c’è la coppia della finale olimpica

Le prossime settimane saranno particolarmente intense per l’universo della pallavolo, visto che nel giro di un mese si disputeranno i due eventi più importanti dell’intera annata agonistica: i Mondiali di volley femminile andranno in scena in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre, mentre i Mondiali di volley maschile saranno protagonisti nelle Filippine dal 12 al 28 settembre.

L’Italia si presenterà con i favori del pronostico tra le donne, dove le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 e vincitrici delle ultime due edizioni della Nations League proveranno a completare l’opera. Tra gli uomini, invece, la nostra Nazionale sarà chiamata a difendere il titolo conquistato tre anni fa, ma con la consapevolezza che la missione sarà complicata contro altre big come Francia, Polonia e Brasile.

Oltre alle squadre guidate dai CT Julio Velasco e Fefé De Giorgi, alle rassegne iridata saranno presenti anche arbitri italiani: Dominga Lot a quella femminile e Stefano Cesare a quella maschile, mentre Daniele Rapisarda sarà challenge referee in entrambi gli eventi. Va ricordato che Cesare e Rapisarda sono stati protagonisti anche nella finale tra Francia e Polonia che ha assegnato la medaglia d’oro ai Galletti alle Olimpiadi di Parigi 2024.