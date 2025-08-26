Volley femminile, si definisce il tabellone dell’Italia ai Mondiali di volley femminile: le avversarie dagli ottavi alla finale

L’Italia prosegue con disinvoltura la propria avventura ai Mondiali 2025 di volley femminile: le tre vittorie ottenute nella fase a gironi (3-0 contro Slovacchia e Cuba, 3-1 contro il Belgio) sono valse il primo posto nella classifica della Pool B e l’annessa qualificazione agli ottavi di finale. Le azzurre si trasferiranno da Phuket a Bangkok per disputare la fase a eliminazione diretta: sarà la capitale della Thailandia a ospitare gli incontri decisivi di questa rassegna iridata, ma la nostra Nazionale attende ancora di sapere quale sarà il suo prossimo avversario.

Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 se la dovranno vedere contro la seconda classificata del gruppo G, ovvero la perdente dello scontro diretto tra Germania e Polonia che andrà in scena mercoledì 27 agost0. Nel frattempo le ragazze del CT Julio Velasco si godranno un po’ di riposo, poi saranno impegnate nel cambio di sede e torneranno in campo sabato 30 agosto (o alle ore 12.00 o alle ore 15.30, l’orario esatto verrà definito prossimamente) per disputare la prima sfida da dentro o fuori: le biancorosse sono già state liquidate nella semifinale della Nations League, le tedesche hanno dimostrato di poter creare dei grattacapi.

Intanto il tabellone dell’Italia si è in parte delineato, con una finestra più nitida sul potenziale quarto di finale: in quel caso la rivale sarebbe la squadra che vincerà l’ottavo tra il Belgio e la vincente di Germania-Polonia. Ci potrebbe dunque anche essere una rivincita con le Yellow Tigers, che hanno dimostrato di avere il potenziale per mettere in difficoltà praticamente chiunque e che da seconda del gruppo B attendono la vincitrice della Pool G. L’Italia si è presentata in terra asiatica per conquistare il titolo e dunque è legittimo proiettarsi anche verso la semifinale.

Tutto lascia presagire a una sfida contro il Brasile o la Cina: le verdeoro hanno vinto il proprio girone e affronteranno agli ottavi la perdente del confronto tra le asiatiche e la Repubblica Dominicana mentre la vincente di Cina-Repubblica Dominicana incrocerà la Francia, le due vincitrici si sfideranno nel quarto che promuoverà la potenziale rivale dell’Italia in semifinale. Le verdeoro e le asiatiche sono le favorite, ma attenzione alle potenzialità delle caraibiche e non andranno sottovalutate le transalpine, che si erano involate sul 2-0 contro le brasiliane nella fase a gironi. Dall’altra parte del tabellone, invece, le formazioni più accreditate sono la Serbia (ma bisognerà capire l’entità dell’infortunio occorso a Tijana Boskovic), il Giappone, la Turchia, gli USA (apparsi comunque tentennanti) e l’Olanda.

TABELLONE ITALIA MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025

Ottavi di finale: la perdente di Germania-Polonia.

Quarti di finale: la vincente di Belgio vs Vincente Germania-Polonia.

Semifinale: Brasile/Cina/Repubblica Dominicana/Francia

Finale: Turchia/Serbia/Giappone/USA