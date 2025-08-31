Volley femminile, Paola Egonu in lotta per la classifica marcatrici ai Mondiali. Haak in testa ma eliminata

Isabelle Haak svetta in testa alla classifica marcatrici dei Mondiali 2025 di volley femminile grazie ai 95 punti messi a segno in appena tre partite giocate in Thailandia. La formidabile bomber ha regalato spettacolo durante la fase a gironi, ma non è bastato alla Svezia per superare il turno e così il cammino dell’opposto di Conegliano si è fermato con anticipo. L’attaccante non può più migliorare il proprio bottino e dunque verrà prossimamente superata da diverse avversarie.

Le francesi Helena Cazaute e Iman Ndiaye hanno trascinato le Gallette a una storica qualificazione ai quarti di finale, facendo salire il contatore personale rispettivamente a 89 e 80 punti. Le transalpine precedono la nostra Paola Egonu, che è andata a referto con 76 punti pur giocando partite sempre molto brevi (tre 3-0 e un 3-1, tra l’altro non è scesa in campo nel terzo set contro Cuba). L’azzurra è appaiata alla polacca Magdalena Stysiak, che sfiderà nel quarto di finale in programma mercoledì 3 settembre (ore 15.30) in quel di Bangkok.

Poco più avanti figura la serba Aleksandra Uzelac con 84 punti, ma le Campionesse del Mondo uscenti sono state eliminate agli ottavi di finale dall’Olanda e dunque l’attaccante balcanica non sarà più un fattore in questa graduatoria. Andranno invece attenzionate la giapponese Mayu Ishikawa (73), l’olandese Nika Daalderop (67), le brasiliane Gabi (65) e Bergmann (56), la polacca Martyna Lukasik (65) e la turca Melissa Vargas, a quota 50 ma che deve ancora giocare l’ottavo di finale contro la Slovenia.

CLASSIFICA MARCATRICI MONDIALI VOLLEY

1. Isabelle Haak (Svezia) 95

2. Cazaute (Francia) 89

3. Uzelac (Serbia) 84

4. Ndiaye (Francia) 80

5. Egonu (Italia) 76

5. Stysiak (Polonia) 76

7. Pimpichaya (Thailandia) 73

7. Ishikawa (Giappone) 73

9. Cugno (Argentina) 70

10. Herbots (Belgio) 69