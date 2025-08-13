Volley femminile, nessuna amichevole per l’Italia prima dei Mondiali. Richiamo fisico dopo la Nations League

Niente test match per l’Italia femminile in avvicinamento ai Campionati del Mondo. La squadra del CT Julio Velasco, reduce dal trionfo nella Volleyball Nations League di Lodz, ha scelto un percorso di preparazione incentrato esclusivamente sul lavoro fisico e tecnico, senza passare per ulteriori impegni agonistici prima dell’esordio iridato in programma in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre.

Dopo una settimana di meritato riposo, le azzurre si sono ritrovate domenica 3 agosto a Cavalese, dove fino all’8 hanno svolto il primo collegiale estivo, con sessioni ad alta intensità finalizzate a ritrovare brillantezza e condizione dopo le fatiche internazionali. Un richiamo fisico mirato, necessario per affrontare al meglio un torneo lungo e dispendioso come il Mondiale.

Il gruppo, guidato dalla capitana Anna Danesi, comprende Yasmina Akrari, Ekaterina Antropova, Carlotta Cambi, Monica De Gennaro, Paola Egonu, Sarah Fahr, Eleonora Fersino, Gaia Giovannini, Alice Nardo, Stella Nervini, Linda Nwakalor, Loveth Omoruyi, Alessia Orro, Benedetta Sartori e Myriam Sylla.

Dopo il lavoro in Trentino, la Nazionale si trasferirà a Milano, dove dal lunedì 11 al giovedì 14 agosto sarà impegnata al Centro Pavesi per un nuovo collegiale. Sarà un’occasione aperta agli allenatori e ai preparatori atletici interessati ad assistere dal vivo agli allenamenti, anche se non saranno consentite riprese video o audio.

L’assenza di amichevoli nel programma di avvicinamento conferma la volontà di Velasco di concentrare ogni energia sul lavoro in palestra, puntando a ottimizzare la condizione e l’intesa di un gruppo che a Lodz ha dimostrato di poter competere al vertice mondiale.