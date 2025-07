Ekaterina Antropova? “La rotazione con Egonu? Intuizione di Velasco e ruolo definito. Facciamo paura…”

L’alternanza tra gli opposti è uno degli assi nella manica più efficaci in possesso dell’Italia: il CT Julio Velasco ha sdoganato questa arma letale che ha permesso di vincere due edizioni della Nations League e la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, aprendo tra l’altro una striscia di 29 successi consecutivi. Paola Egonu incomincia da titolare i vari set, poi nel corso delle varie frazioni subentra Ekaterina Antropova: due bocche da fuoco micidiali che mettono in crisi tutte le avversarie.

Il doppio cambio (con Carlotta Cambi che rileva Alessia Orro in cabina di regia) sta facendo la differenza e sull’argomento è intervenuta anche Ekaterina Antropova durante la presentazione della campagna di promozione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, realizzata da ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare in partnership con la Fipav – Federazione Italiana Pallavolo: “La rotazione con Paola? È stata un’intuizione e un ruolo ben definito da Velasco già dai primi allenamenti. Sono davvero orgogliosa di poter subentrare insieme a Carlotta per cercare di aiutare le mie compagne”.

L’attaccante di Scandicci ha poi proseguito: “Tutte queste vittorie? Sono frutto di una serie di aspetti positivi che sicuramente non vogliamo svelare per non aiutare la concorrenza (ride, n.d.r). Continueremo ad andare avanti per la nostra strada. Dicono che facciamo paura, ma anche noi abbiamo paura delle nostre avversarie perché non sottovalutiamo nessuna squadra. Ora più che mai tutte ci vorranno battere”.

Ha parlato anche la vice capitana Carlotta Cambi: “Vincere la seconda Nations League consecutiva è stata una grande soddisfazione. Sapevamo che dopo Parigi eravamo la squadra da battere e devo dire la verità che un po’ di pressione l’abbiamo sentita, ma siamo state brave a trasformala in pressione più che positiva”.

All’evento era presente anche la centrale Anna Gray: “Sono molto emozionata. Per me si tratta della prima esperienza in Nazionale ed è anche la prima volta che assisto a un evento importante di questo tipo. È davvero un onore e ringrazio davvero tutti per l’invito. Un momento che sto vivendo con il sorriso stampato. La squadra? Siamo un gruppo fantastico e lavoriamo una per tutte, tutte per una e i risultati parlano chiari. In campo ci aiutiamo moltissimo e ognuna fa il tifo per l’altra; solidarietà e aiuto sono alla base”.