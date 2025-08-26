Volley femminile, l’Italia vince il girone ai Mondiali: la classifica finale della Pool B con punti e quozienti

L’Italia ha conquistato il primo posto nella classifica del Pool B ai Mondiali 2025 di volley femminile, completando da imbattuta il proprio cammino a Phuket (Thailandia): tre vittorie (9 punti, 9.000 il quoziente set) in altrettanti incontri disputati (3-0 contro Slovacchia e Cuba, 3-1 contro il Belgio) e meritata qualificazione agli ottavi di finale. Le azzurre si trasferiranno nella capitale Bangkok e sabato 30 agosto (ore 12.00 od ore 15.30) affronteranno la perdente del confronto tra Germania e Polonia.

Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno avuto la meglio nel confronto diretto con il Belgio, che ha concluso al secondo posto in graduatoria con due vittorie (6 punti, 2.333 il quoziente set). Le Yellows Tigers proseguiranno la propria avventura iridata incrociando la prima classificata della Pool G, ovvero la vincitrice della sfida tra Germania e Polonia.

Slovacchia e Cuba avevano perso nettamente entrambe le sfide contro le due compagini più accreditate del raggruppamento e si sono incrociate tra loro per portare a casa la vittoria di consolazione, oltre al terzo posto in questo girone che varrà così un piazzamento tra la 17ma e la 24ma posizione nella graduatoria finale. Di seguito la classifica della Pool B ai Mondiali 2025 di volley femminile.

CLASSIFICA POOL B MONDIALI VOLLEY FEMMINILE

1. Italia 3 vittorie (9 punti, 9.000 il quoziente set, 1.547 il quoziente punti)

2. Belgio 2 vittorie (6 punti, 2.333 il quoziente set, 1.136 il quoziente punti)

3. Slovacchia 0 vittorie (0 punti, 0.000 il quoziente set, 0.700 il quoziente punti) *

4. Cuba 0 vittorie (0 punti, 0.000 il quoziente set, 0.540 il quoziente punti) *

* = una partita in meno. Slovacchia-Cuba (ore 15.30), ininfluente per la qualificazione agli ottavi di finale.