Vela, Floriani resta in top 3 nel penultimo giorno agli Europei ILCA 6. Perde quota Chiavarini

Un venerdì a due facce ai Campionati Europei di vela riservati alle classi ILCA 7 ed ILCA 6, rassegna in fase di svolgimento in Svezia, precisamente presso le acque di Marstrand. Dopo un day-4 conclusosi con un nulla di fatto a causa del poco vento, nella giornata odierna si sono disputate le prime regate per ciò che concerne le Final Series, segmenti che hanno sorriso da una parte e lasciati più contratti dall’altra.

Partiamo dalle note positive: nell’ILCA 6 infatti Chiara Benini Floriani ha conservato la seconda posizione provvisoria, rendendosi artefice di tre prove positive. Dopo aver centrato la settima piazza nella prima regata, l’azzurra ha infatti ottenuto la terza posizione nella seconda, scivolando poi in ventesima nella terza. Così facendo l’atleta ha raggiunto 51.0 punti netti, mettendosi al (difficile) inseguimento della danese Anna Munch, leader con 37.0 dopo aver segnato un ottimo filotto di 1-9-3. Sul gradino più basso del podio si è invece accomodata la statunitense Erika Reineke, mentre il chiave virtuale in top 3 figura l’olandese Maxime Jonker con 59 punti.

Più complessa la situazione in campo maschile di Lorenzo Brando Chiavarini, passato dalla seconda all’ottava piazza a causa di tre regate sottotono, dove non è andato oltre la trentesima, la diciottesima e la trentottesima piazza (quest’ultima cassata). Al momento il nostro portacolori detiene 74.0 punti netti, con il podio lontanissimo: il terzo posto, attualmente in possesso di Duko Bos, è a ventisei lunghezze di distanza. In testa c’è invece il duo britannico composto d Micheal Beckett, primo con 40.0, e Finley Dickinson, secondo con 42.0.

Da segnalare tuttavia la splendida risalita di Attilio Boro, adesso sesto grazie ad un 3-5-14 che gli ha consentito di raccogliere 68.0 punti netti, secondo piazzamento nella categoria Under 23.