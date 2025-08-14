Vela: poco vento a Marstrand. Nulla di fatto nel day-4 agli Europei ILCA

Subisce un rallentamento il programma dei Campionati Europei 2025 di vela classe ILCA 7 ed ILCA 6 attualmente in scena sulle acque di Marstrand, in Svezia. La quarta giornata di competizioni, che teoricamente avrebbe dovuto accogliere le prime prove delle Final Series, si è infatti conclusa senza nessuna regata a causa delle condizioni meteorologiche non idonee.

Malgrado l’inizio anticipato, un vento che non ha mai superato i cinque nodi ed una forte corrente hanno reso le condizioni di gara impraticabili. Tutti i protagonisti sono rimasti a bordo della propria imbarcazione per oltre due ore, per poi aspettare ulteriori novità a riva. Il vento, tuttavia, non è mai aumentato, fattore che ha spinto la Commissione a rinviare tutto a domani, sperando in una situazione migliore.

Resta dunque invariata la classifica, con Lorenzo Brando Chiavarini e Chiara Benini Floriani che occupano entrambi la seconda posizioni nelle rispettive categorie. L’azzurro al momento vanta 18 punti netti, poco distante dal britannico Dickinson, leader con 13. L’atleta impegnata nell’ILCA 6 invece ha raccolto fino a questo momento 21 punti netti ed è la prima in termini continentali considerando la presenza della statunitense Erika Erineke, prima con 13 punti netti.

Domani, venerdì 15 agosto, la Direzione cercherà di recuperare quanto più possibile il tempo perso. Vedremo con quante regate per parte.