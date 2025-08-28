Altri video
-
EQUITAZIONE: Piergiorgio Bucci, il signore degli ostacoli – storia di una leggenda azzurra
-
Giuseppe Disabato pronto per il salto nella marcia degli assoluti
-
Parla Luigi Dell’Anna: dal ricambio generazionale a LA 2028, presente e futuro del beach azzurro
-
Dalla sfida alla vittoria: Loris Cappanna racconta la sua storia a Run2u
Sinner, Musetti e Cobolli attesi protagonisti oggi!
In un torneo che stenta a decollare, con Mensik, Rune e Fonseca già eliminati, gli italiani possono diventare i importanti protagonisti.
Jannik Sinner affronta Popyrin, uno dei pochissimi con il precedente favorevole contro di lui (insieme a Bublik e Alcaraz).
Musetti e Cobolli hanno ottime chance di sfidarsi al terzo turno.
✅ Intanto arrivano segnali positivi anche da Paolini e Darderi.
Non perdete la diretta di TennisMania alle 9:00!
Iscrivetevi al canale YouTube di Oa Sport
#Sinner #Musetti #Cobolli #Paolini #Darderi #Tennis #Italia #ATP #TennisMania #Popyrin #TennisLive