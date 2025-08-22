US Open 2025, Stefanini cede con Inoue e manca l’accesso al main draw

Si ferma ad un passo dall’ambito traguardo il cammino di Lucrezia Stefanini nella corsa verso un posto nell’ultimo Slam stagionale. Nell’incontro valevole per il terzo turno del tabellone di qualificazione del singolare femminile dello US Open l’americana Hina Inoue regola 7-6(4) 6-1 la giocatrice toscana e accede così al main draw.

La giocatrice americana parte a razzo: inaugura la partita con l’1-0, toglie il servizio all’avversaria con un potente rovescio incrociato per il 2-0 e allunga sul 3-0 con due ace. La statunitense continua a spingere, firma il break del 4-0 e con la rasoiata di diritto sale 5-0. L’italiana riesce finalmente a sbloccarsi con il 5-1 e, capitalizzando gli errori dell’avversaria, accorcia sul 5-2. Stefanini aumenta il livello della sua prestazione, annulla un set point sul 5-3, si riporta in scia con il break del 5-4 e impatta, a 15, sul 5-5. Inoue torna a muovere il punteggio con il 6-5 ottenuto ai vantaggi, la sua rivale incamera, a 15, il 6-6. Il tiebreak regala un susseguirsi di colpi di scena che Inoue risolve a proprio favore quando cambia passo e vince gli ultimi tre punti per il 7-4 che conclude il parziale di apertura.

La giocatrice a stelle e strisce apre la seconda frazione di gioco con il break a zero e, dopo aver annullato due palle del possibile 1-1, vince un gioco estenuante per salire 2-0. La numero 218 WTA spine ancora e toglie nuovamente il servizio alla rivale per il 3-0, ma la giocatrice italiana reagisce prontamente e si rimette in gioco con il 3-1. Inoue è brava a rilanciare la sua azione, lotta palla su palla e con il diritto incrociato timbra il nuovo break del 4-1; l’americana continua a tessere la sua tela, vince un lottato sesto gioco e sale 5-1. Nel momento della verità Inoue non trema, si procura il match point con una rasoiata di diritto e chiude i conti con lo smash per il decisivo 6-1.

Lucrezia Stefanini serve due ace, commette quattro doppi falli e serve il 77% di prime palle, dato nettamente migliore rispetto al 43% dell’avversaria. La tennista toscana mette a segno due soli winner contro i nove dell’avversaria. Il computo complessivo dei punti premia Hina Inoue con un perentorio 77 a 66.