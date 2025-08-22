Chi vincerà gli US Open 2025? Le quote di Sinner e Alcaraz per i bookmakers. E tra gli outsider…

La domanda degli appassionati è una sola: quali emozioni regalerà l’ultimo Slam stagionale? L’albo d’oro dei primi tre atti ribadisce il duopolio dei dominatori del circuito. Jannik Sinner ha trionfato in Australia e a Wimbledon, Carlos Alcaraz ha vinto l’epica finale del Roland Garros.

A mettere ulteriore pepe sulla sfida titanica tra le due stelle indiscusse del panorama internazionale la possibilità per lo spagnolo, in caso di vittoria del titolo, di riprendersi la vetta della classifica mondiale dopo oltre un anno. Il numero due del mondo, dal canto suo, ha tutto da guadagnare in termini di punti perché, giova ricordarlo, nel 2024 si è fermato al secondo turno, eliminato in tre set dall’olandese Botic van de Zandschulp.

Inizia domenica 24 e si concluderà il prossimo 7 settembre l’Open degli Stati Uniti. L’azzurro riparte dal trionfo di dodici mesi addietro, ma sarà fondamentale valutare le sue condizioni dopo il malessere che gli ha impedito di giocare la finale del torneo di Cincinnati. Per provare a portare a termine un percorso di due settimane, diventa indispensabile contare sulla forma migliore.

Le agenzie di scommesse propendono per un nuovo atto del duello tra i protagonisti più attesi che potrebbe concludersi con la terza finale Sinner-Alcaraz sui quattro Slam disputati nel 2025. La sensazione è che il detentore del titolo possa partire leggermente avanti, lo tallona da vicino l’agguerrito iberico.

Il bis di Sinner a New York vale quota 2 su Better e Goldbet, 2,25 su Sisal. Il trionfo di Carlos Alcaraz quota 2,50 su Better e Goldbet, 2,75 su Sisal. Il margine di vantaggio accumulato, almeno in partenza, nei confronti dei diretti rivali sembra davvero abissale, situazione che rende molto difficile l’inserimento nel confronto di un terzo incomodo.

Alle loro spalle una nutrita pattuglia di outsider tenterà di rovinare i piani dei due fenomeni. Novak Djokovic, ancora a caccia dello Slam numero 25, si propone come il candidato più credibile per il ruolo di guastafeste. Goldbet e Sisal quotano il serbo a 16, Better scende a 11. Alle sue spalle c’è il tedesco Alexander Zverev. Il tedesco vale quota 16 per Goldbet, Sisal e Better.