A che ora Sinner-Shapovalov, US Open 2025: orario, tv, programma, streaming

Jannik Sinner torna in campo nella serata italiana di sabato 30 agosto sull’Arthur Ashe Stadium contro Denis Shapovalov nel terzo turno degli US Open 2025, ultimo Slam stagionale in corso di svolgimento sul cemento di Flushing Meadows. Per entrambi c’è in palio un posto agli ottavi contro il vincente della sfida tra lo statunitense Tommy Paul ed il kazako Alexander Bublik.

Il numero 1 al mondo ha superato in scioltezza i primi due turni contro il ceco Vit Kopriva e l’australiano Alexei Popyrin senza concedere set, mentre il canadese n.29 del ranking ATP ha battuto nel suo cammino l’ungherese Marton Fucsovics 3-0 ed il francese Valentin Royer in quattro parziali. Un solo precedente tra i due, vinto da Shapovalov nel lontano 2021 al primo turno degli Australian Open per 6-4 al quinto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Shapovalov, valevole come terzo turno degli US Open 2025. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis e Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire); in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-SHAPOVALOV US OPEN 2025

Sabato 30 agosto

Arthur Ashe Stadium – Inizio alle ore 17.30

M. Frech vs C. Gauff

A seguire

Jannik Sinner vs Denis Shapovalov

PROGRAMMA SINNER-SHAPOVALOV US OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis (in chiaro), Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire).

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.