US Open 2025, Madison Keys: “Il nervosismo ha preso il sopravvento su di me, non succedeva da tanto”

Madison Keys, senza ombra di dubbio, diventa ad oggi la principale figura di spicco a uscire di scena dagli US Open 2025. Per la vincitrice degli Australian Open, dopo oltre tre ore di lotta sull’Arthur Ashe Stadium, sconfitta contro la messicana Renata Zarazua e fine di uno Slam dal quale avrebbe voluto parecchio, anche vicino a quella finale che raggiunse nel 2017.

Keys in conferenza stampa si concentra particolarmente sul nervosismo provato: “Dall’inizio si poteva vedere che non stavo giocando per niente bene. Sento che, per la prima volta da parecchio tempo, il nervosismo ha preso il sopravvento su di me ed è riuscito a paralizzarmi. Ero lenta, non leggevo il gioco e ho preso molte decisioni sbagliate. Ho la sensazione di aver desiderato così tanto di far bene nel torneo che questo è diventato controproducente. In questo modo non ho potuto fare bene i conti con i tipici nervi da primo turno Slam“.

Gli 88 errori gratuiti hanno giocato un ruolo non secondario: “Chiaramente, questa è una grande stagione, ma perdere questa partita… è stato orribile. In qualsiasi caso, se a inizio anno mi avessero presentato questa situazione, avrei firmato. Non so, è la magia di questo sport, tutto può cambiare rapidamente e quando meno te lo aspetti“.

In casa USA le speranze diventano ora tutte riposte su Coco Gauff, Jessica Pegula (già finalista un anno fa) e Amanda Anisimova, tutte giocatrici che, per motivi diversi, hanno le carte in regola per poter tentare di arrivare fino in fondo. Per Keys sarà invece fondamentale la fine dell’anno al fine di non trovarsi a Melbourne con una cambiale pesantissima e il rischio di scendere non poco nel ranking WTA.