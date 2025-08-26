US Open 2025: Zarazua sorprende Keys, out Svitolina. Kvitova e Garcia salutano il tennis

In archivio la seconda giornata per quel che riguarda il tabellone femminile agli US Open 2025. E di emozioni da raccontare ce ne sono tante: le uscite di scena definitive, le grandi sorprese, i momenti comunque da ricordare di un lunedì di New York che ha avuto una buonissima dose di narrazioni.

Partiamo dalle due grandi sorprese della giornata. La prima, enorme, è quella che, dopo oltre tre ore, vede uscire di scena Madison Keys. Per la vincitrice degli Australian Open sconfitta inattesa al massimo grado sull’Arthur Ashe Stadium contro la messicana Renata Zarazua, che si regala la giornata più bella di una già dignitosissima carriera e fa gioire il suo Paese, che da mezzo secolo attende qualche tennista cui appassionarsi con costanza. L’altra eliminazione a grande sorpresa è quella di Elina Svitolina, che però lotta ben poco contro l’ungherese Anna Bondar e lascia sguarnita la zona di tabellone di Amanda Anisimova.

Il capitolo degli addii, invece, riguarda sostanzialmente due persone. La prima è, naturalmente, Petra Kvitova. Non importa il 6-1 6-0 subito dalla francese Diane Parry, ma importa quello che la ceca ha dato al tennis. E non si esagera se si dice che siamo di fronte a una delle più forti giocatrici a non essere mai arrivata al numero 1. Vetta del ranking che, nel 2012, ha mancato per l’inezia di 10 punti. Resterà sempre colei che ha dominato Wimbledon 2011 e, più ancora, 2014. La seconda è Caroline Garcia, che le prova tutte per non finire la propria carriera a New York contro la russa Kamilla Rakhimova, ma deve cedere in tre set. Alla fine le viene consegnato un quadro con alcuni dei suoi giorni migliori a New York, tra i quali quelli della semifinale raggiunta nel 2022.

Non ci sono poi ribaltoni di grande rilievo. Le partite emozionali, però, sì: come quella in cui Venus Williams, a 45 anni, mette in difficoltà la ceca Karolina Muchova, che è nel solco di un tentativo di risollevarsi da un periodo non positivo. Varie big avanzano senza reali problemi: Elena Rybakina concede tre game alla promessa americana Julieta Pareja, Mirra Andreeva ne lascia appena uno ad Alycia Parks. Saluta Elisabetta Cocciaretto, il che lascia Jasmine Paolini con l’incombenza di essere la sola italiana rimasta in tabellone, ancorché con possibilità validissime di difendere gli ottavi raggiunti un anno fa.

US OPEN 2025: RISULTATI FEMMINILI

Jacquemot (FRA)-Bouzkova (CZE) 6-4 6-3

Mertens (BEL) [19]-Ahn (USA) [WC] 6-1 6-0

Bucsa (ESP)-Liu (USA) [Q] 6-2 6-1

Rybakina (KAZ) [9]-Pareja (USA) [WC] 6-3 6-0

Jovic (USA)-Sasnovich 7-6(6) 6-3

Pavlyuchenkova-Yastremska (UKR) [30] 6-7(5) 7-6(5) 6-4

Samsonova [17]-Yuan (CHN) 2-6 6-4 6-4

Hon (AUS) [Q]-Jeanjean (FRA) 6-3 7-5

Li (USA)-Sramkova (SVK) 4-6 6-2 6-4

Krejcikova (CZE)-Mboko (CAN) [22] 6-3 6-2

Townsend (USA)-Ruzic (CRO) 6-4 6-4

Andreeva [5]-Parks (USA) 6-0 6-1

Zarazua (MEX)-Keys (USA) [6] 6-7(10) 7-6(3) 7-5

Parry (FRA)-Kvitova (CZE) [PR] 6-1 6-0

Sonmez (TUR)-Volynets (USA) [Q] 6-3 6-4

Muchova (CZE) [11]-V. Williams (USA) [WC] 6-3 2-6 6-1

Kasatkina (AUS) [15]-Ruse (ROU) 7-5 6-1

Rakhimova-Garcia (FRA) [WC] 6-4 4-6 6-3

Frech (POL) [28]-Gibson (AUS) [WC] 6-2 6-2

Stearns (USA)-Semenistaja (LAT) [Q] 7-5 6-0

Sakkari (GRE)-Maria (GER) 6-3 6-2

Bondar (HUN)-Svitolina (UKR) [12] 6-2 6-4

Kalinskaya [29]-Ngounoue (USA) [WC] 6-0 5-7 6-4

Putintseva (KAZ)-Cocciaretto (ITA) 6-4 7-6(4)