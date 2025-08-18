Perché si è ritirato Sinner. La confessione ad Alcaraz: “Sono entrato per i fan”

Jannik Sinner si è ritirato dopo soli cinque game dalla finale del Masters 1000 di Cincinnati 2025. Il numero uno al mondo, sul punteggio di 5-0 in favore di Carlos Alcaraz, ha alzato bandiera bianca stringendo la mano al rivale spagnolo e rinunciando a proseguire fino in fondo per un evidente malessere fisico che verrà chiarito nelle prossime ore.

L’azzurro, parlando delle sue condizioni con il medico e con il giudice di sedia, ha ammesso: “Sono entrato in campo per i fan“. Il 24enne altoatesino ha poi aggiunto: “Mi sento troppo male, non posso muovermi. Mi gira la testa. Mi dispiace“. Da alcune immagini si notava Sinner toccarsi lo stomaco, forse per un problema intestinale. Le condizioni di forte caldo ed estrema umidità hanno mietuto molte vittime (ben otto nel singolare maschile) in questi 12 giorni di torneo sul cemento dell’Ohio.

Jannik Sinner retires from the Cincinnati final against Carlos Alcaraz. Wow. Really awful to see this… wonder if it’s just the heat or if he’s dealing with illness. Hopefully he’s 100% for the US Open. ❤️‍ pic.twitter.com/hbZWqohE5J — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 18, 2025

“Da ieri non mi sentivo bene. Speravo di migliorare nel corso della notte, ma invece sono peggiorato. Mi dispiace tanto perché molti di voi il lunedì lavorano o hanno altro da fare e invece siete venuti qui. Un grazie al mio team per spingermi e comprendermi ogni giorno. Grazie per il sostegno e per aver capito la situazione. Mi dispiace deludervi, ma a volte capitano queste situazioni e bisogna saperle accettare. È stato uno dei tornei più caldi che io abbia mai giocato“, ha spiegato Jannik durante il suo discorso nella cerimonia di premiazione.

Si chiude dunque nel peggiore dei modi il nuovo capitolo della rivalità generazionale tra Sinner e Alcaraz, con l’iberico che si aggiudica i 1000 punti in palio a Cincinnati senza però battere realmente sul campo l’azzurro dopo la dura sconfitta in finale a Wimbledon. A questo punto sembra scontato il forfait di Jannik al torneo di doppio misto dello US Open in programma a partire da domani a New York.