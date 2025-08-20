US Open 2025, esame importante per Lorenzo Musetti. Da New York passa anche il treno per le ATP Finals

Obiettivo ATP Finals 2025. Lorenzo Musetti l’ha detto più volte nel corso di quest’annata e la sua candidatura è stata rafforzata dal grandioso percorso nella stagione sulla terra, in cui il toscano ha messo in mostra un’eccelsa continuità di rendimento. Tuttavia, da quell’infortunio maturato nella semifinale di Parigi contro Carlos Alcaraz qualcosa si è interrotto.

A causa della lesione muscolare di primo grado alla coscia sinistra Lorenzo non ha praticamente affrontato la stagione sull’erba e una volta giunto a Wimbledon un virus gastrointestinale l’ha decisamente debilitato. Conclusione: ko al primo turno contro il georgiano Nikoloz Basilashvili. Si è dato il via al percorso sul cemento outdoor e obiettivamente i risultati sono stati deludenti: 1 sola vittoria e tre sconfitte, di cui l’ultima all’esordio contro il francese Benjamin Bonzi a Cincinnati.

In altre parole, l’hard continua a essere il vero tallone d’Achille di Musetti. Se si prendono tutti i risultati del proprio percorso a livello di circuito professionistico, si constata che su 182 partite Lorenzo ne abbia vinte 90, ovvero poco meno della metà (49%). Un dato che descrive chiaramente la criticità. Per questo, a partire dal 24 agosto, il carrarino è chiamato a invertire la rotta.

Gli US Open saranno l’occasione per dimostrare a se stesso e agli altri di poter giocar bene anche in questo contesto. La qualificazione per Torino passa soprattutto da New York visti i tanti punti in palio e i risvolti positivi che una bella prestazione nel Major potrebbe dare. Attualmente nono nella Race, primo degli esclusi dalle Finals e con un distacco di 75 punti dall’australiano Alex de Minaur, l’azzurro deve alzare l’asticella sul duro anche per la mera constatazione che il 70% della stagione, tra outdoor e indoor, si sviluppa su questa tipologia di terreno.