Lorenzo Musetti e Caty McNally eliminati nei quarti del doppio misto degli US Open: vincono Ruud/Swiatek in due set

Si ferma nei quarti di finale l’avventura di Lorenzo Musetti nel torneo di doppio misto degli US Open 2025. Nel format innovativo lanciato dagli organizzatori del Major americano, che prevede in due giorni la disputa dei match tra 16 coppie al via per l’assegnazione del titolo, il toscano e la statunitense Caty McNally sono stati sconfitti dal duo formato dal norvegese Casper Ruud e dalla polacca Iga Swiatek, vittoriosa ieri nel WTA1000 di Cincinnati nella finale contro Jasmine Paolini.

Una sfida che si è risolta in due set, sullo score di 4-1 4-2 in 48′ di gioco. Come si può notare dal punteggio, un sistema sulla falsariga di quanto si è visto nelle Next Gen ATP Finals, per rendere più rapido lo sviluppo del gioco anche per via dell’assenza dei vantaggi e la presenza del deciding-point.

Nel primo set è la coppia formata dall’azzurro e dalla statunitense ad avere due chance per conquistare il break, ma non c’è concretezza nel terzo game. Nel quarto Ruud e Swiatek sono invece chirurgici e capitalizzano al primo colpo l’opportunità. In un amen la frazione si chiude sul 4-1.

Nel secondo set McNally e Musetti devono subito cancellare due palle break in apertura. Missione compiuta, ma niente da fare invece nel quinto game quando, nel deciding-point, il passante di Swiatek è risolutivo. Nel gioco successivo c’è la chiusura sul 4-2.