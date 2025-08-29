Triathlon, la World Cup si sposta nella Riviera francese. L’Italia non ci sarà

Siamo nel bel mezzo di un fine settimana davvero particolare per il mondo del triathlon. La squadra italiana, infatti, prenderà parte ai Campionati Europei di Istanbul che si disputeranno, sulla distanza olimpica, il 30 e il 31 agosto in Turchia, in linea con le direttive prioritarie del CONI e con le esigenze della preparazione olimpica.

Niente da fare, invece, per la tappa della World Cup della French Riviera, che è stata inserita successivamente nel già fitto calendario di gare. In questo caso le gare si giocheranno nella giornata di domenica 31 agosto.

Nella gara maschile i favoriti saranno l’australiano Matthew Hauser, il brasiliano Miguel Hidalgo, i portoghesi Vasco Vilaca e Ricardo Batista, quindi gli spagnoli Roberto Sanchez Manteco e David Cantero Del Campo, senza dimenticare i canadesi Charles Paquet e Tyler Mislawchuk.

Tra le donne, invece, la britannica Beth Potter se la vedrà con le francesi Leonie Periault e Cassandre Beaugrand, quindi in lizza le tedesche Annika Koch, Nina Eim, Lisa Tertsch e Tanja Neubert e la statunitense Taylor Spivey.