Triathlon, l’Italia sale sul tetto d’Europa nella staffetta mista! Storico oro a Melilla

Bianca Seregni, Euan De Nigro, Carlotta Missaglia ed Alessio Crociani: il quartetto dell’Italia centra una storica medaglia d’oro agli Europei 2025 di staffetta mista élite di triathlon, andati in scena a Melilla, in Spagna, riscattando così l’opaco 15° posto raccolto domenica scorsa ai Mondiali.

L’Italia conclude al meglio un weekend da sogno, dato che ieri nelle prove individuali, su distanza sprint, Crociani aveva centrato l’oro, Seregni aveva conquistato l’argento e De Nigro si era messo al collo il bronzo tra gli Under 23: le premesse per una grande staffetta, insomma, c’erano tutte.

Gli azzurri vincono con il crono complessivo di 1:34:06, abbattendo nel finale la concorrenza dei Paesi Bassi, alla piazza d’onore in 1:34:10 a 4″, e dell’Ungheria, sul gradino più basso del podio in 1:34:13, a 7″ dal quartetto azzurro. Quarta la Svizzera in 1:34:26, quinta la Polonia in 1:34:28, sesta la Francia in 1:34:37, settima la Gran Bretagna in 1:34:48. Oltre i 2′ di ritardo per tutti gli altri quartetti.

ORDINE D’ARRIVO STAFFETTA MISTA ELITE

1 Italia 1:34:06

2 Paesi Bassi 1:34:10

3 Ungheria 1:34:13

4 Svizzera 1:34:26

5 Polonia 1:34:28

6 Francia 1:34:37

7 Gran Bretagna 1:34:48

8 Israele 1:36:40

9 Austria 1:36:44

10 Spagna 1:36:50

11 Irlanda 1:37:17

12 Slovacchia 1:37:17

13 Cechia 1:38:34