Tiro con l’arco, bene Elisa Roner e Marco Bruno nel ranking round del compound ai World Games

La prima giornata del programma del tiro con l’arco ai World Games 2025 è andata ufficialmente in archivio. Sulle linee di Chengdu si è tenuto il ranking round maschile e femminile dei tornei di arco compound. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Femminile

A dettare legge è stata la forte messicana Andrea Maya Becerra Arizaga che, dopo 72 frecce, ha chiuso davanti a tutte con lo score di 706 punti in una graduatoria che ha visto Elisa Roner chiudere in 13ma piazza con un’ottima rimonta nella seconda parte di gara, mettendo insieme un totale di 694 punti (346 + 348). Per l’azzurra l’approdo al tabellone ad eliminazione diretta, che inizierà domani, in sfiderà la turca Hazal Burun nei sedicesimi di finale.

Maschile

L’olandese Mike Schloesser, uno degli arcieri più attesi della competizione, non tradisce le aspettative: primo nel ranking round con 715 punti a referto. Benissimo Marco Bruno: l’italiano completa la sua prova addirittura al settimo posto con 709 punti, frutto di 61 centri ed uno split fra le prime e le seconde 36 frecce di 357+352, con una leggera flessione nel finale. Ai sedicesimi di finale Bruno se la vedrà con il guatemalteco Julio Barillas.

Mixed Team

La somma dei due score di Roner e Bruno, ovvero 1403 punti, consente al binomio tricolore di piazzarsi al quinto posto nella classifica del ranking round ed accedere al tabellone ad eliminazione diretta del contest, del quale, invece, non faranno parte Cina, Sudafrica ed Australia, eliminate. Per l’Italia, ai quarti di finale, ci sarà la Danimarca di Sofie Louise Dam Marcussen e Mathias Bertrand Fullerton: si preannuncia un duello molto equilibrato, in una sezione che vedrà la vincente del testa a testa tutto europeo trovarsi poi in semifinale contro la vincente del big match fra India e Corea del Sud.

Domani si torna sulle linee di tiro dei World Games 2025 con un’intensa giornata di scontri, in particolare per il torneo di mixed team che arriverà ad assegnare le medaglie, mentre a livello individuale ci si fermerà agli ottavi di finale.